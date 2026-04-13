交易 Evercore Inc. - EVR 差价合约
关于 Evercore Inc.
Evercore Inc.是一家投资银行和投资管理公司。 公司通过两个部分进行经营。 投资银行和投资管理。 投资银行业务包括咨询业务，公司通过该业务向客户提供有关合并、收购、资产剥离、股东活动和其他战略企业交易的建议，特别是为跨国公司和大型私募股权公司提供交易建议。 该部门还为处于财务转型期的公司以及债权人、股东和收购者提供重组建议。 投资管理部门包括财富管理业务，公司通过该业务为高净值个人和相关实体提供投资咨询、财富管理和信托服务，以及私募股权业务，持有非公司管理的私募股权基金的权益。
最新股票文章
阿里巴巴突破楔形整理，AI 动能回暖推动股价表现
阿里巴巴（Alibaba）正逐步成为人工智能（AI）领域中不可忽视的重要参与者。
07:52, 14 一月 2026
特斯拉财报“爆雷”后如何交易？
第二季度财报不及预期，股价盘后下跌，马斯克警告“接下来几个季度可能会较为艰难”
20:21, 24 七月 2025
宁德时代（CATL）股票预测：第三方价格目标
探索宁德时代（CATL）2025年及未来的股价预测，涵盖分析师目标价等关键信息
13:10, 11 六月 2025
英伟达股票预测：第三方价格目标
自2025年年初以来，截至4月中旬，英伟达（NVDA）股价下跌约27.37%，但同比上涨26.48%。基于4月22日开盘价98.78美元，自1月初以来，英伟达股票波动显著，受到行业特定因素以及围绕美国贸易关税的更广泛股市不确定性影响。
17:42, 19 五月 2025
Spyre在炎症性肠病药物试验后启动增发，股价下跌
Reuters News•Europe
消息人士称，意大利电信指定高盛和 Evercore 担任收购 Poste 的顾问
Reuters News•Europe
更新版 1-凯莱拉和阿拉玛启动美国首次公开募股，生物技术上市势头强劲
Reuters News•Europe
更新版 1-Suja Life 申请在美国上市
Reuters News•Europe19:10 (UTC), 10 undefined 2026
停火缓解通胀忧虑，美联储年内降息仍非定局
Reuters News•Europe20:21 (UTC), 8 undefined 2026
贝克休斯合资企业HMH在纳斯达克首秀平淡
Reuters News•Europe14:29 (UTC), 1 undefined 2026
更新 1-HMH 控股公司在美国首次公开募股中融资超过 2.1 亿美元
Reuters News•Europe21:23 (UTC), 31 undefined 2026
5.6 亿美元首次公开募股后，华尔街看好 MiniMed
Reuters News•Europe18:30 (UTC), 31 undefined 2026