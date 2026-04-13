交易 Eutelsat Communications - ETL 差价合约

关于 Eutelsat Communications

Eutelsat Communications SA是一家位于法国的控股公司，提供固定卫星服务。 它提供四种类型的服务，包括广播服务，如直接到户和专业广播；宽带服务，包括宽带互联网接入；电信和数据服务，以确保全球所有地点的永久通信联系，在紧急情况下建立或恢复通信和多播内容；以及移动和海事通信，如舰队管理和岸上和离岸的宽带海事通信。 该公司运营着一支覆盖欧洲、中东、北非和撒哈拉以南非洲，以及亚洲和美洲部分地区的卫星队伍。 它通过Satelites Mexicanos SA de CV和Noorsat运营。