交易 Europris - EPRo 差价合约
关于 Europris
Europris ASA是一家位于挪威的折扣零售商。 该公司提供种类繁多的品牌商品和自有品牌。 其产品分为12个产品类别。 家庭和厨房、杂货、家庭和花园、电子产品、个人护理、衣服和鞋子、勤杂工、爱好和办公室、糖果和巧克力、洗衣和清洁、宠物、以及旅游、休闲和运动。 Europris连锁店在挪威有220多家商店。 其商业模式是基于直接所有权和特许经营权。
最新股票文章
阿里巴巴突破楔形整理，AI 动能回暖推动股价表现
阿里巴巴（Alibaba）正逐步成为人工智能（AI）领域中不可忽视的重要参与者。
07:52, 14 一月 2026
特斯拉财报“爆雷”后如何交易？
第二季度财报不及预期，股价盘后下跌，马斯克警告“接下来几个季度可能会较为艰难”
20:21, 24 七月 2025
宁德时代（CATL）股票预测：第三方价格目标
探索宁德时代（CATL）2025年及未来的股价预测，涵盖分析师目标价等关键信息
13:10, 11 六月 2025
英伟达股票预测：第三方价格目标
自2025年年初以来，截至4月中旬，英伟达（NVDA）股价下跌约27.37%，但同比上涨26.48%。基于4月22日开盘价98.78美元，自1月初以来，英伟达股票波动显著，受到行业特定因素以及围绕美国贸易关税的更广泛股市不确定性影响。
17:42, 19 五月 2025