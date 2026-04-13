交易 Europris - EPRo 差价合约

关于 Europris

Europris ASA是一家位于挪威的折扣零售商。 该公司提供种类繁多的品牌商品和自有品牌。 其产品分为12个产品类别。 家庭和厨房、杂货、家庭和花园、电子产品、个人护理、衣服和鞋子、勤杂工、爱好和办公室、糖果和巧克力、洗衣和清洁、宠物、以及旅游、休闲和运动。 Europris连锁店在挪威有220多家商店。 其商业模式是基于直接所有权和特许经营权。