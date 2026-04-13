交易 Euronext NV - ENX 差价合约
关于 Euronext NV
Euronext NV是一家位于荷兰的公司，作为泛欧交易所集团的母公司。 泛欧交易所提供多样化的产品和服务，结合阿姆斯特丹、布鲁塞尔、都柏林、里斯本、伦敦和巴黎的股票、固定收益证券和衍生品市场。 公司的业务包括上市、现金交易、衍生品交易、市场数据和指数、交易后和市场解决方案等。 泛欧交易所监管市场为寻求融资和进入欧元区的公司提供了一个上市场所。 它提供一个电子交易平台，使投资者能够直接向交易所下订单。 该公司出售从泛欧交易所市场活动中产生的实时、历史和参考数据。 它还计算和发布500多个基准指数组合，包括AEX-指数和CAC40指数。 该公司向交易所和市场运营商提供技术解决方案和服务。
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