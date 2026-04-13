交易 Eurofins Scientific - ERFp 差价合约
关于 Eurofins Scientific SE
Eurofins Scientific SE是一家位于卢森堡的公司，从事商业支持服务行业。 公司加入了一个国际实验室集团，为制药、食品、环境和消费品行业以及政府提供一系列的分析测试服务。 它通过一些子公司开展业务，如美国的VRL实验室、德国的Institut Nehring GmbH、新西兰的水果成熟度测试实验室Agfirst Bay of Plenty以及西班牙的临床诊断实验室Megalab SA。
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