交易 EssilorLuxottica SA - ELfr 差价合约

关于 EssilorLuxottica SA

EssilorLuxottica SA是一家总部设在法国的眼科公司。 该公司设计、制造和销售一系列镜片、镜架和太阳镜，以改善和保护视力。 它还开发和销售用于处方实验室和仪器的设备，以及为眼部护理专业人员提供服务。 该公司通过三个部分运营。 镜片和光学仪器，包括为眼镜店和验光师准备的矫正镜片和光学仪器；设备，包括工厂和处方实验室使用的机器和消耗品，以及太阳镜和阅读器，包括非处方阅读眼镜和非处方太阳镜。