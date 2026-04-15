交易 ESS Tech, Inc. - GWH 差价合约
关于 ESS Tech Inc.
ESS科技公司，前身是ACON S2收购公司，是一家专门从事铁流电池技术的长期储能公司。 该公司设计和生产使用地球丰富材料的长期电池。 其电池为电网运营商提供灵活性，并为商业和工业客户提供能源保证。 其技术在单一的电池平台上解决了能量输送、持续时间和循环寿命问题，与锂离子电池相比更胜一筹。 利用其铁流电池技术，该公司正在开发两种产品，如能源仓库和能源中心。 能源仓库提供的储能范围从50千瓦（kW）到90千瓦，持续时间为4到12小时。 能源仓库部署在海运集装箱单元中，允许在客户现场轻松安装一个交钥匙系统。 能源中心提供可定制的配置范围，安装后可满足客户的电力、能源和持续时间需求。
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