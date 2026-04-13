交易 Eramet SA - ERA 差价合约

关于 Eramet SA

Eramet SA是一家位于法国的综合采矿和冶金公司。 公司的活动分布在三个业务部门。 镍，专门在新喀里多尼亚生产镍矿（采矿），加工矿石以生产镍铁、高纯度镍，生产镍的化学衍生物以及制造碳化钨和钴粉；锰，从事锰矿和烧结矿的生产，加工矿石以生产锰合金，生产高纯度铬和铝生产的硬化剂，收集和回收炼油厂使用的催化剂，提取和提升金属含量。 和合金，专门在大功率压力机上生产钛、铝、钢和镍基合金的闭模锻件，生产高速钢、特殊高性能钢、镍基合金和工具钢，等等。