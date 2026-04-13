交易 Equity Residential - EQR 差价合约

关于 Equity Residential

Equity Residential是一家房地产投资信托公司。 公司专注于收购、开发和管理位于城市及其周边地区的住宅物业。 公司的主要业务是收购、开发和管理多户住宅物业，其中包括通过向居民出租公寓单元产生租金和其他相关收入。 公司在波士顿、纽约、华盛顿特区、南加州（包括洛杉矶、橙县和圣地亚哥）、旧金山和西雅图拥有并经营出租公寓物业。 公司还专注于在丹佛、亚特兰大、达拉斯/沃斯堡和奥斯汀扩大其业务。 公司在10个州和哥伦比亚特区拥有约310处房产，包括约80,407个公寓单元。