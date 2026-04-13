交易 EQT - EQT 差价合约
关于 EQT
EQT公司是一家天然气生产商，业务集中在阿巴拉契亚盆地的马塞勒斯和尤蒂卡页岩。 公司拥有约25.0万亿立方英尺当量（Tcfe）的探明天然气、天然气液体（NGLs）和原油储量，分布在约200万公顷的土地上，包括约170万公顷的马塞勒斯矿区。 公司专注于组合开发项目的实施，即串联开发几个多井区。 公司在宾夕法尼亚州拥有或租赁了约61万英亩净面积。 公司在西弗吉尼亚州拥有或租赁了约40.5万英亩的净面积。 它还在俄亥俄州东部拥有或租赁了约65,000净英亩的土地。 公司主要与MarkWest Energy Partners, L.P.（MarkWest）签订合同，以处理其天然气，并从生产的天然气中提取较重的碳氢化合物流（主要包括乙烷、丙烷、异丁烷、普通丁烷和天然汽油。
最新股票文章
阿里巴巴突破楔形整理，AI 动能回暖推动股价表现
阿里巴巴（Alibaba）正逐步成为人工智能（AI）领域中不可忽视的重要参与者。
07:52, 14 一月 2026
特斯拉财报“爆雷”后如何交易？
第二季度财报不及预期，股价盘后下跌，马斯克警告“接下来几个季度可能会较为艰难”
20:21, 24 七月 2025
宁德时代（CATL）股票预测：第三方价格目标
探索宁德时代（CATL）2025年及未来的股价预测，涵盖分析师目标价等关键信息
13:10, 11 六月 2025
英伟达股票预测：第三方价格目标
自2025年年初以来，截至4月中旬，英伟达（NVDA）股价下跌约27.37%，但同比上涨26.48%。基于4月22日开盘价98.78美元，自1月初以来，英伟达股票波动显著，受到行业特定因素以及围绕美国贸易关税的更广泛股市不确定性影响。
17:42, 19 五月 2025
更新版 1-高盛因交易和股票交易强劲而利润增长
Reuters News•Europe
高盛因投行业务和股票交易强劲而利润增长
Reuters News•Europe
文件显示，EQT、嘉能可承诺从Commonwealth购买更多液化天然气
Reuters News•Europe20:41 (UTC), 9 undefined 2026
Caturus 美国Commonwealth LNG项目实现全面商业化
Reuters News•Europe17:33 (UTC), 7 undefined 2026
美国研究综述-EQT、拉斯维加斯金沙、Twilio
Reuters News•Europe08:07 (UTC), 6 undefined 2026