交易 EQT - EQT 差价合约

关于 EQT

EQT公司是一家天然气生产商，业务集中在阿巴拉契亚盆地的马塞勒斯和尤蒂卡页岩。 公司拥有约25.0万亿立方英尺当量（Tcfe）的探明天然气、天然气液体（NGLs）和原油储量，分布在约200万公顷的土地上，包括约170万公顷的马塞勒斯矿区。 公司专注于组合开发项目的实施，即串联开发几个多井区。 公司在宾夕法尼亚州拥有或租赁了约61万英亩净面积。 公司在西弗吉尼亚州拥有或租赁了约40.5万英亩的净面积。 它还在俄亥俄州东部拥有或租赁了约65,000净英亩的土地。 公司主要与MarkWest Energy Partners, L.P.（MarkWest）签订合同，以处理其天然气，并从生产的天然气中提取较重的碳氢化合物流（主要包括乙烷、丙烷、异丁烷、普通丁烷和天然汽油。