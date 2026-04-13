交易 EOG Resources - EOG 差价合约

关于 EOG Resources

EOG资源公司主要在美国、特立尼达和多巴哥共和国、中华人民共和国、阿曼苏丹国的生产盆地勘探、开发、生产和销售原油、天然气液体（NGL）和天然气，并不时地选择其他国际地区。 它的业务都是与原油、NGLs和天然气勘探和生产有关的。 其业务集中在美国的高产盆地，重点是原油，其次是富含液体的天然气。 它在特立尼达近海、中国四川盆地、阿曼和加拿大都有业务。