交易 Enterprise Products Partners LP (USA) - EPD 差价合约

关于 Enterprise Products Partners L.P.

Enterprise Products Partners L.P.是一家向北美的天然气、天然气液体（NGL）、原油、石化产品和精炼产品的生产商和消费者提供中游能源服务的公司。 公司的业务包括NGL管道和服务；原油管道和服务；天然气管道和服务，以及石化和精炼产品服务。 NGL管道与服务部门包括其天然气加工和相关的NGL营销活动，NGL管道，NGL分馏设施，NGL和相关产品储存设施，以及NGL海运码头。 原油管道和服务部门包括其原油管道、原油储存和海运码头，以及相关的原油营销活动。 天然气管道和服务部门包括其天然气管道系统。 石化和精炼产品服务部门包括其丙烯生产设施和海上运输业务。