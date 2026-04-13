交易 Endesa, S.A. - ELE 差价合约

关于 Endesa S.A.

恩德萨公司是一家总部设在西班牙的控股公司，从事电力和天然气的生产、分配和销售，以及相关服务。 它的部门包括发电，以及供应；配电，和结构，包括控股公司和融资公司的余额和交易。 它在其工业和商业领域从事电力业务。 它还从事初级能源资源的开发；提供工业服务，特别是在电信、水和天然气领域，并投资于其他公司。 它主要在西班牙和葡萄牙生产、分配和销售电力。 它还通过其在西班牙和葡萄牙的平台向欧洲其他市场，特别是德国、法国、比利时和荷兰供应电力和天然气。 它从事向客户提供增值服务和产品。 它将电力分配到各消费点。