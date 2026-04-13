交易 ENCE Energía y Celulosa, S.A. - ENC 差价合约
关于 ENCE Energía y Celulosa S.A.
Ence Energia y Celulosa SA，前身是Grupo Empresarial ENCE SA，是一家总部设在西班牙的公司，从事纸浆厂的经营。 该公司的活动分为两个业务单元。 纸浆和能源。 纸浆业务单元被细分为三个部分。 纸浆，制造纸浆和纸浆衍生物，如木质素和生物质，以及共同产生能源；森林管理，提供森林作物和木材原料，以及森林服务和其他，包括剩余的商业活动，以及森林支持服务。 能源业务部门的重点是利用林业和农业生物质产生能源，以及热能和太阳能发电。 公司在西班牙经营纸浆厂和发电站。
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