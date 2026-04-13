交易 Enbridge Inc. - ENB 差价合约

关于 Enbridge Inc (USA)

Enbridge Inc.是一家能源运输和分销公司。 它的部门包括液体管道、天然气传输和中游、天然气分配和储存、可再生能源发电和能源服务。 液体管道包括运输各种等级原油和其他液体碳氢化合物的管道和终端。 天然气传输和中游包括其在加拿大和美国的天然气管道和收集及处理设施的投资，包括美国天然气传输、加拿大天然气传输、美国中游和其他资产。 天然气分销和储存包括其天然气公用事业业务。 可再生能源发电包括对风能和太阳能资产的投资，以及地热、余热回收和传输资产。 能源服务为北美的炼油商、生产商和其他客户提供实物商品营销和物流服务。