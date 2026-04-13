交易 Enbridge Inc. - ENB 差价合约
关于 Enbridge Inc (USA)
Enbridge Inc.是一家能源运输和分销公司。 它的部门包括液体管道、天然气传输和中游、天然气分配和储存、可再生能源发电和能源服务。 液体管道包括运输各种等级原油和其他液体碳氢化合物的管道和终端。 天然气传输和中游包括其在加拿大和美国的天然气管道和收集及处理设施的投资，包括美国天然气传输、加拿大天然气传输、美国中游和其他资产。 天然气分销和储存包括其天然气公用事业业务。 可再生能源发电包括对风能和太阳能资产的投资，以及地热、余热回收和传输资产。 能源服务为北美的炼油商、生产商和其他客户提供实物商品营销和物流服务。
最新股票文章
阿里巴巴突破楔形整理，AI 动能回暖推动股价表现
阿里巴巴（Alibaba）正逐步成为人工智能（AI）领域中不可忽视的重要参与者。
07:52, 14 一月 2026
特斯拉财报“爆雷”后如何交易？
第二季度财报不及预期，股价盘后下跌，马斯克警告“接下来几个季度可能会较为艰难”
20:21, 24 七月 2025
宁德时代（CATL）股票预测：第三方价格目标
探索宁德时代（CATL）2025年及未来的股价预测，涵盖分析师目标价等关键信息
13:10, 11 六月 2025
英伟达股票预测：第三方价格目标
自2025年年初以来，截至4月中旬，英伟达（NVDA）股价下跌约27.37%，但同比上涨26.48%。基于4月22日开盘价98.78美元，自1月初以来，英伟达股票波动显著，受到行业特定因素以及围绕美国贸易关税的更广泛股市不确定性影响。
17:42, 19 五月 2025