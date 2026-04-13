交易 Emergent BioSolutions Inc. - EBS 差价合约
关于 Emergent Biosolutions Inc
Emergent BioSolutions, Inc.是一家生命科学公司，致力于提供应对意外、故意和自然发生的公共卫生威胁（PHTs）的准备和响应解决方案。 公司专注于五个公共卫生威胁类别：化学、生物、放射性、核和爆炸物（CBRNE）；新出现的传染病；旅行健康；公共卫生危机（如阿片类药物危机和COVID-19大流行）；急性、紧急和社区护理。 其业务线包括医疗对策（MCM）、商业和CDMO。 MCM主要侧重于国内和国际政府客户对MCM产品和采购的候选产品的采购。 它通过为政府和消费者开发和制造的疫苗和治疗剂组合，为公共卫生威胁提供解决方案。 公司还为制药和生物技术客户提供一系列综合合同开发和制造服务。
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