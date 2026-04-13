交易 Embraer S.A. - EMBJ 差价合约
关于 Embraer S.A.
巴西航空工业公司（Embraer SA）是一家总部设在巴西的喷气机制造商。 该公司生产用于商业和行政飞行的飞机，以及用于国防和安全目的和相关服务。 其部门包括商业航空业务，涉及商业喷气机的开发、生产和销售，以及提供支持服务，特别是在区域航空部门和飞机租赁方面；行政喷气机业务，将其行政喷气机销售给公司，包括部分所有权公司、包机和空中出租车公司、高净值个人和飞行学院。 国防和安全业务部门，为国防和安全市场构思、设计、开发、制造和支持一系列综合解决方案；以及其他相关业务部门，为西科斯基飞机公司生产的直升机提供燃料系统、结构部件、机械和液压系统。
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