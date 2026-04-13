交易 Elementis PLC - ELM 差价合约
关于 Elementis plc
Elementis plc是一家位于英国的特种化学品公司。 公司的业务包括个人护理、涂料、滑石和铬。 个人护理部门生产流变改性剂和复合产品，包括AP除臭剂的活性成分，供应给个人护理制造商。 涂料部门是装饰和工业涂料的流变修饰剂和添加剂的生产商。 滑石分部生产和供应滑石，用于塑料、涂料、技术陶瓷和造纸行业。 铬分部是一家铬化学品生产商。 公司在美国、英国、巴西、德国、芬兰、荷兰、中国、台湾、马来西亚和印度有业务。
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