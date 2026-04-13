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关于 Eldorado Gold Corporation

Eldorado Gold Corp是一家总部设在加拿大的黄金和基本金属生产商，在土耳其、加拿大、希腊、罗马尼亚和巴西开展采矿、开发和勘探业务。 公司在土耳其经营两个金矿，包括Kisladag和Efemcukuru，在希腊经营两个多金属矿，包括Olympias和Stratoni。 其Kisladag是一个露天作业，使用堆浸法进行黄金回收。 其Efemcukuru是位于土耳其西部伊兹密尔省的一个地下作业。 它的Stratoni矿是一个银铅锌矿，Olympias是一个金银铅锌矿。 该公司在希腊也有两个开发项目。 Skouries是一个金铜斑岩矿床；Perama Hill是一个外热型金银矿床。 公司正在开发罗马尼亚的Certej项目。 公司在加拿大经营Lamaque金矿。 公司的子公司包括Brazauro Recursos Minerais S.A., Deva Gold S.A., Hellas Gold S.A., SG Resources B.V.和Thrace Minerals S.A.。