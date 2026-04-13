交易 Eiffage - FGR 差价合约
关于 Eiffage
Eiffage SA是一家总部设在法国的公司，提供建筑和特许经营集团服务。 它通过五个部门开展活动。 建筑，提供建筑、房地产开发和土木工程服务；公共工程，从事道路建设，从新项目和维护到涂料和粘合剂的生产；能源，提供电力承包，包括多技术维护和设施管理；金属，从事金属建筑，在土木工程结构、机械工程、石油和核工业领域工作；特许权和公私合营，管理和经营停车场、高速公路和其他基础设施。
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