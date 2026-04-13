交易 EDREAMS ODIGEO, S.A. - EDRes 差价合约

关于 EDREAMS ODIGEO S.A.

Edreams Odigeo SA是一家总部设在西班牙的在线旅游公司，主要活跃在飞行领域。 公司拥有五个品牌：eDreams、Go Voyages、Opodo、Travellink和Liligo，向客户提供定期航班、包机、航空公司、酒店、租车、游轮、度假套餐和旅游保险的交易。 公司通过数字平台运营，这些平台包括在线门户和移动应用程序。 公司还为广告商提供了一个平台，以个性化的方式接触他们在当地和全球的目标市场。 公司专注于使其服务范围适应每个客户的需求。 该公司在国际上有一定的影响力，因为它为45个国家的客户提供服务。