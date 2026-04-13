交易 Ecolab Inc. - ECL 差价合约

关于 Ecolab Inc.

艺康公司提供水、卫生和感染预防解决方案和服务。 公司的清洁和消毒方案和产品、消除害虫服务为餐饮服务、食品和饮料加工、酒店、医疗保健、政府和教育、零售、纺织品护理和商业设施管理领域的客户提供支持。 它的部门包括全球工业、全球机构和专业以及全球医疗保健和生命科学。 它的全球工业部门包括水、食品和饮料、下游和造纸等运营部门。 其全球机构和专业部门包括清洁和消毒计划以及清洗过程解决方案。 全球医疗保健和生命科学部门的服务包括制药、个人护理、感染和隔离控制解决方案。 公司的其他部门包括消除害虫运营部门。