交易 Ebara Corporation - 6361 差价合约
关于 Ebara Corporation
EBARA公司是一家总部设在日本的公司，主要从事风能和水能业务，环境工厂业务，以及精密和电子业务。 公司分三个业务部门经营。 风力和水力能源部门从事泵、压缩机、涡轮机、制冷设备和鼓风机的制造、销售、运营和维护。 环境设备分部从事城市垃圾焚烧厂、工业垃圾焚烧厂和水处理厂的工程、建设、运营和维护。 精密和电子分部从事真空泵、化学机械抛光（CMP）设备、电镀设备和废气处理设备的制造、销售和维护。 该公司还从事提供商业支持服务。
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