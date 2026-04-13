交易 Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II - EOS 差价合约
关于 Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II
伊顿万斯增强型股票收益基金II（本基金）是一家多元化的封闭式管理投资公司。 该基金的主要投资目标是提供当前收入，其次是资本增值。 本基金主要投资于中型和大型资本化普通股的投资组合。 在正常的市场条件下，本基金通过出售其投资组合中很大一部分证券的备兑看涨期权，寻求从期权费中获得当前收益。 在正常市场条件下，本基金将其总资产的至少80%投资于普通股。 本基金主要投资于美国发行人的普通股，尽管本基金可能将其总资产的25%投资于外国发行人的证券，包括美国存托凭证（ADR）和其他。 此外，本基金可将其总资产的20%投资于其他衍生工具。 该基金的投资顾问是伊顿万斯管理公司。
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