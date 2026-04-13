交易 Eagle Materials - EXP 差价合约
关于 Eagle Materials
鹰牌材料公司是美国的重型建筑材料和轻型建筑材料供应商。 公司的业务分为两个部门，其中有四个业务部门。 重型材料部门包括水泥、混凝土和骨料部门。 轻质材料部门包括石膏墙板和再生纸板部门。 公司的主要产品是商业和住宅建筑中必不可少的商品；公共建筑项目；以及建造、扩建和维修道路和公路的项目。 它经营着大约8个现代化的水泥厂，一个矿渣研磨设施和29个水泥分销终端。 它在市场上经营约26个预拌混凝土配料厂和三个骨料加工厂。 公司经营约5家石膏墙板厂和一家再生纸板厂。
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