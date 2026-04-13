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关于 DXC Technology Co
DXC科技公司从事提供数字信息技术（IT）服务和解决方案。 公司专注于IT现代化，包括企业内部和云，数据驱动的操作和工作场所的现代化。 它以服务的范围和规模帮助客户管理其IT资产。 公司的服务包括分析、应用服务、业务流程服务、云和平台服务、咨询服务、企业和云应用、IT外包、现代工作场所和安全。 公司为保险、旅游、运输和酒店、银行和资本市场、航空航天和国防、消费和零售、制造和汽车、能源、公用事业、石油和天然气、技术、媒体和电信以及公共领域等行业提供服务。
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