交易 Duke Energy Corporation - DUK 差价合约

关于 Duke Energy Corp

杜克能源公司是一家能源公司。 公司的部门包括电力设施和基础设施、天然气设施和基础设施以及商业可再生资源。 电力设施和基础设施部门主要包括公司在卡罗莱纳州、佛罗里达州和中西部的受管制电力设施。 电力公用事业和基础设施部门通过发电、输电、配电和售电提供零售电力服务。 天然气公用事业和基础设施部门包括Piedmont公司、其在俄亥俄州和肯塔基州的天然气本地分销公司，以及该公司的天然气储存、中游管道和可再生天然气投资。 商业可再生能源部门主要由位于美国各地的非管制性公用事业规模的风能和太阳能发电资产组成。 该部门的投资组合包括非管制的可再生能源和储能业务。