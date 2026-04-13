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关于 Dropbox Inc

Dropbox, Inc.是一家协作平台的供应商。 该公司的平台提供的功能，使用户能够创建、访问、组织、共享、协作和保护内容。 它创建的功能包括Dropbox纸张和文件扫描仪。 它的Dropbox文件允许用户共同撰写内容，标记他人，分配有到期日期的任务，实时嵌入和评论文件、表格、检查单和代码片段。 它的文档扫描仪使用户能够在Dropbox中从硬拷贝中创建内容。 它的访问和组织能力包括搜索、丰富的预览、Dropbox智能同步、版本历史、第三方生态系统、倒退、计算机备份、密码和保险库。 其共享功能包括文件夹、共享链接、传输、文件请求和水印。 它的协作功能包括评论和注解、文件活动流、查看者信息和存在以及HelloSign。 它的安全功能包括加密、文件恢复和管理员控制。