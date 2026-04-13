交易 Drax Group PLC - DRX 差价合约

关于 Drax Group Plc

Drax Group PLC是一家位于英国的可再生能源生产商。 公司经营可再生生物质和水力资产组合，提供可再生和低碳的发电和系统支持服务。 该公司通过三个部分运营。 发电、客户和颗粒物生产。 发电部门包括其在英国的发电活动。 客户部门从事向英国的商业客户提供电力和天然气。 颗粒生产部门在其位于美国的加工设施中从事可持续压缩木质颗粒的生产。 客户部门通过Haven Power和Opus Energy向企业提供可再生电力。 Haven Power为大型工业和商业部门客户以及小型企业提供和管理电力。 Opus能源公司为来自风能、太阳能、水能和厌氧消化等能源的多余电力提供市场。