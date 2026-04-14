交易 Dowa Holdings Co., Ltd. - 5714 差价合约

关于 Dowa Holdings Co. Ltd.

DOWA控股有限公司是一家总部设在日本的公司，主要从事冶炼业务、金属加工业务及其他。 该公司有五个业务部门。 环境与回收部门从事废物管理、土壤修复、资源回收和物流业务。 冶炼分部从事铜、锌、金、银和其他金属的生产和销售。 电子材料部门从事电子元件和其他导电材料的制造和销售。 金属加工部门从事加工金属产品和电路板的制造和销售。 热处理分部从事金属材料的热处理和表面处理加工，以及热处理设施和辅助设施的制造、销售和维护。 公司还从事房地产租赁业务、厂房建设业务及其他。