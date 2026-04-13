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关于 Dow Inc

陶氏公司是陶氏化学公司及其子公司（TDCC）的控股公司。 公司通过六项全球业务在全球范围内开展业务，这些业务分为三个部分。 包装和特种塑料、工业中间体和基础设施、以及高性能材料和涂料。 包装与特种塑料部门由两个综合性的全球业务组成，如碳氢化合物与能源和包装与特种塑料。 工业中间体与基础设施业务包括两项以客户为中心的全球业务，如工业解决方案和聚氨酯与建筑化学品，开发对制造工艺至关重要的中间化学品，以及使用先进开发技术的下游定制材料和配方。 高性能材料和涂料部门由两项全球业务组成，如涂料和高性能单体以及消费者解决方案。