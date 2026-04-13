交易 Dover - DOV 差价合约

关于 Dover

多福公司是一家多元化的全球制造商和解决方案供应商。 它专注于提供设备和部件、消耗品、售后零件、软件和数字解决方案以及支持服务。 它的运营部门包括工程产品、清洁能源和燃料、成像和识别、泵和过程解决方案、以及气候和可持续发展技术。 工程产品部门提供一系列的产品，包括软件和服务。 清洁能源和燃料部门提供部件、设备、软件和服务解决方案。 成像与识别部门提供精密标记和编码、产品追溯和数字纺织印刷设备。 泵和工艺解决方案部门生产特种泵、流体连接解决方案、塑料和聚合物加工设备以及工程精密部件。 气候与可持续发展技术部门提供节能设备和系统。