交易 Domino’s Pizza Inc - US - DPZ 差价合约

关于 Domino's Pizza, Inc.

多米诺披萨公司是一家快速服务餐厅公司。 该公司通过三个部分进行运营。 美国门店、供应链和国际特许经营。 美国门店部分包括与全美所有特许经营和公司拥有的门店有关的业务。 其美国门店部分由超过6,185家特许经营店组成，同时还经营一个由大约375家美国公司拥有的门店组成的网络。 供应链部门主要包括从公司在美国和加拿大的供应链中心业务向商店配送食品、设备和用品。 国际特许经营部门主要包括与本公司在国外市场的特许经营业务有关的业务。 该公司在其门店内经营超过两种不同的服务模式，其中包括送餐和外卖。 公司在90多个市场的约18,800个地点经营比萨饼店。