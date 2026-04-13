交易 Domino's Pizza Group PLC - DOM 差价合约

关于 Domino's Pizza Group PLC.

Domino's Pizza Group plc是一家位于英国的比萨饼配送公司。 该公司拥有在英国和爱尔兰共和国拥有、经营和特许经营多米诺商店的权利。 公司通过英国及爱尔兰和国际等分部进行运营。 公司的主要设施位于West Ashland, Milton Keynes。 它的披萨是用采购的原料制作的，如奶油马苏里拉奶酪、葡萄成熟的番茄酱和它的招牌面团。 它向加盟商出售其比萨饼面团，以及其他食品和非食品项目。