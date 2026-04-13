交易 Dno - DNO 差价合约
关于 DNO ASA
Dno ASA的前身是DNO International ASA，是一家位于挪威的石油和天然气勘探和生产公司。 它从事石油和天然气物业的收购、开发和运营。 其活动主要是在中东和北非地区进行。 它在伊拉克库尔德斯坦地区、也门共和国、阿曼苏丹国、阿拉伯联合酋长国、突尼斯共和国和索马里兰的陆上和海上处于不同勘探、开发和生产阶段的石油和天然气区块中拥有股权。 公司通过其位于奥斯陆的总部和遍布中东和北非地区的办事处网络进行运营。 其子公司包括DNO也门公司、DNO英国有限公司、DNO投资公司、DNO突尼斯公司、DNO伊拉克公司、DNO梅纳公司和Origo勘探控股公司。
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