交易 Currys PLC - CURY.L 差价合约

关于 Currys PLC

Currys plc是一家位于英国的公司，从事技术产品和服务的零售。 公司主要通过商店或在线渠道从事消费电子产品和移动技术产品和服务的销售。 该公司正在经营大约832家商店。 在英国和爱尔兰，公司以Currys的名义进行交易；在北欧以Elkjop品牌进行交易，在希腊以Kotsovolos的名义进行交易。 它的经营部门包括英国和爱尔兰、北欧和希腊。 英国和爱尔兰包括公司的Carphone仓库、iD移动和企业对企业（B2B）业务的运营。 北欧地区在挪威、瑞典、芬兰、丹麦开展业务，并在冰岛、格陵兰岛和法罗群岛开展特许经营业务。 希腊，包括在希腊和塞浦路斯的持续运营。