交易 Diversified Healthcare Trust - DHC 差价合约

关于 Diversified Healthcare Trust

Diversified Healthcare Trust的前身是Senior Housing Properties Trust，是一个医疗保健房地产投资信托基金（REIT）。 该公司专注于位于美国各地的医疗保健和生命科学领域。 其部门包括为居民提供短期和长期住宅护理和其他服务的三重净值养老社区；为居民提供短期和长期住宅护理和其他服务的管理型养老社区；出租给医疗机构、医疗相关企业、诊所和生物技术实验室租户的物业，以及所有其他，包括某些为会员提供健康、健身和水疗服务的物业。 三网合一的老年生活社区部分的物业包括租赁的独立生活社区、辅助生活社区和专业护理设施。 管理型老年生活社区的物业包括管理型独立生活社区和辅助生活社区。