交易 Diversified Energy Company PLC - DEC 差价合约
关于 Diversified Energy Company PLC
多元化能源公司（Diversified Energy Company PLC），前身为多元化天然气石油公司（Diversified Gas & Oil PLC），是一家独立的能源公司。 该公司从事天然气的生产、销售和运输，拥有陆上上游和中游资产。 公司在美国的阿巴拉契亚盆地拥有并经营天然气和油井。 公司的资产基础由大约67,000口常规和非常规天然气、天然气液体和石油生产井组成。 其资产组合包含约17,000英里的天然气收集管道和一个压缩站和处理设施网络。 公司的实地业务遍布田纳西州、肯塔基州、弗吉尼亚州、西弗吉尼亚州、俄亥俄州和宾夕法尼亚州。
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