交易 Direxion Daily Energy Bull 2X Shares - ERX 差价合约

关于 Direxion Daily Energy Bull 2X Shares

该投资寻求每天的投资结果，在扣除费用和开支之前，达到能源精选行业指数每日表现的200%。 该基金将其至少80%的净资产投资于金融工具，如互换协议、该指数的证券和追踪该指数的ETF以及其他为该指数或追踪该指数的ETF提供日常杠杆风险的金融工具。 该指数由标准普尔；道琼斯指数提供，包括能源部门的国内公司，该部门包括以下行业：石油、天然气和消耗性燃料；以及能源设备和服务。 该ETF对能源精选行业指数提供2倍的日长杠杆。