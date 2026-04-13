交易 Dillards Cl A - DDS 差价合约

关于 Dillard's, Inc.

Dillard's, Inc.是一家时尚服装、化妆品和家居用品的零售商。 该公司通过两个部分进行经营：零售百货商店的经营和总承包建筑公司。 公司经营大约280家迪拉德商店，包括30家清仓中心，以及一家互联网商店，提供包括男女和儿童的时尚服装、配件、化妆品、家居用品和其他消费品在内的各种商品。 公司还经营一家总承包建筑公司CDI Contractors, LLC（CDI），其业务包括为公司建造和改造商店。 公司的商品选择包括其独家品牌商品系列，如Antonio Melani, Gianni Bini, GB, Roundtree & Yorke 和 Daniel Cremieux。 其零售店主要位于美国西南部、东南部和中西部地区的购物商场和露天中心。