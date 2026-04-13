交易 Digital Realty Trust - DLR 差价合约
关于 Digital Realty Trust
Digital Realty Trust, Inc.是一家房地产投资信托公司，主要从事拥有、收购、开发和运营数据中心的业务。 公司为各行各业的客户提供数据中心、主机托管和互连解决方案，包括云计算和信息技术服务、通信和社交网络、金融服务、制造业、能源、医疗保健和消费产品。 公司的投资组合包括分布在美国、欧洲、拉丁美洲、亚洲、澳大利亚和加拿大的数据中心。 公司的PlatformDIGITAL是一个用于扩展数字业务的全球数据中心平台，使客户能够与全球数据中心供应商一起部署他们的关键基础设施。 PlatformDIGITAL还将其全球业务与用于数字业务和管理数据的普适数据中心架构（PDx）解决方案相结合。
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