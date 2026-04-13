交易 Dicks Sporting - DKS 差价合约
关于 Dicks Sporting Goods Inc
DICK'S Sporting Goods, Inc.是一家全渠道的体育用品零售商。 公司通过专门的队友、店内服务和专业店中店提供各种运动设备、服装、鞋类和配件。 公司拥有并经营约850家DICK'S Sporting Goods Golf Galaxy、Field & Stream、Public Lands和Going Goone！商店，并通过在线和移动应用提供产品。 公司还拥有和经营DICK'S House of Sport和Golf Galaxy Performance Center，以及GameChanger，一个用于视频流、记分、调度和通信的青年体育移动应用程序。 它通过与商店网络整合的电子商务平台提供产品，并为运动员提供24小时店面的便利和专业知识。
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