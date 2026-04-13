交易 Devon Energy - DVN 差价合约
关于 Devon Energy Corp
德文能源公司（Devon）是一家独立的能源公司，主要从事石油、天然气和天然气液体的勘探、开发和生产。 德文公司的业务集中在美国陆上的五个核心区域：特拉华盆地、鹰滩、粉河盆地、阿纳达科盆地和威利斯顿盆地。 其特拉华盆地运营着大约8台钻机，提供地质储层的勘探和开发机会，包括Wolfcamp、Bone Spring、Leonard和Delaware地层。 鹰滩的业务位于德克萨斯州的DeWitt县。 粉河盆地的资产主要是针对几个石油目标的石油机会，包括Turner、Parkman、Teapot和Niobrara地层。 公司的Anadarko盆地主要位于俄克拉荷马州的Canadian、Kingfisher和Blaine县。 威利斯顿盆地完全位于Fort Berthold印第安人保留地，包括大约85,000英亩净面积。
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