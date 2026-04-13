交易 Deutsche Telekom AG - DTEd 差价合约
关于 Deutsche Telekom AG
德国电信股份公司是一家总部设在德国的公司，提供信息技术（IT）和电信服务。 公司的运营部门包括：德国，由德国的固定网络和移动业务组成；美国，由美国市场的移动业务组成；欧洲，由希腊、罗马尼亚、匈牙利、波兰、捷克、克罗地亚、斯洛伐克、奥地利、阿尔巴尼亚、马其顿和黑山等多个欧洲国家的国家公司的固定网络和移动业务组成。 系统解决方案，为跨国公司和公共机构运营信息和通信技术（ICT）系统；集团发展，包括T-Mobile荷兰和Deutsche Funkturm（DFMG）实体及其在Stroeer SE & Co. KGaA，以及集团总部和集团服务，包括服务总部和公司其他各种子公司的业务。
最新股票文章
阿里巴巴突破楔形整理，AI 动能回暖推动股价表现
阿里巴巴（Alibaba）正逐步成为人工智能（AI）领域中不可忽视的重要参与者。
07:52, 14 一月 2026
特斯拉财报“爆雷”后如何交易？
第二季度财报不及预期，股价盘后下跌，马斯克警告“接下来几个季度可能会较为艰难”
20:21, 24 七月 2025
宁德时代（CATL）股票预测：第三方价格目标
探索宁德时代（CATL）2025年及未来的股价预测，涵盖分析师目标价等关键信息
13:10, 11 六月 2025
英伟达股票预测：第三方价格目标
自2025年年初以来，截至4月中旬，英伟达（NVDA）股价下跌约27.37%，但同比上涨26.48%。基于4月22日开盘价98.78美元，自1月初以来，英伟达股票波动显著，受到行业特定因素以及围绕美国贸易关税的更广泛股市不确定性影响。
17:42, 19 五月 2025