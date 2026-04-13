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关于 Deutsche Telekom AG

德国电信股份公司是一家总部设在德国的公司，提供信息技术（IT）和电信服务。 公司的运营部门包括：德国，由德国的固定网络和移动业务组成；美国，由美国市场的移动业务组成；欧洲，由希腊、罗马尼亚、匈牙利、波兰、捷克、克罗地亚、斯洛伐克、奥地利、阿尔巴尼亚、马其顿和黑山等多个欧洲国家的国家公司的固定网络和移动业务组成。 系统解决方案，为跨国公司和公共机构运营信息和通信技术（ICT）系统；集团发展，包括T-Mobile荷兰和Deutsche Funkturm（DFMG）实体及其在Stroeer SE & Co. KGaA，以及集团总部和集团服务，包括服务总部和公司其他各种子公司的业务。