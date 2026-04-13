交易 Deutsche Boerse AG - DB1 差价合约
关于 Deutsche Boerse AG
Deutsche Boerse AG是一家总部设在德国的交易所组织，也是涵盖证券和衍生品交易流程链的产品和服务的综合供应商。 该公司提供上市和交易服务，并经营Xetra和Frankfurter Wertpapierboerse交易平台。 它还通过Eurex Clearing提供清算服务，以及为固定收益证券、股票和投资基金提供交易后银行业务、结算和托管服务。 除此之外，它还提供市场数据和基于技术的服务，如数据源、市场数据、新闻服务、参考数据、报告服务、外部信息技术（IT）服务和交易基础设施。 公司还通过DB1风险投资公司运作，这是一个企业风险投资平台，为其投资的公司提供资本、知识、指导和连接。
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