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交易 Deutsche Bank AG - DBK 差价合约

27.295-1.9%
The chart shows the DBK stock price data over the last 1 day, with a current price of 27.295, a high of 28.02, and a low of 27.28.
卖出

27.21

买入

27.295

0.085
低点: 27.28高点: 28.02
卖方：
11.8644%
买方：
88.1356%
過往表現並非未來業績的可靠指標. 所示股价仅供参考，可能与实时市价存在差异。
交易条件
类型
该金融市场可进行差价合约交易。
了解更多:差价合约
差价合约
点差0.085
长仓隔夜仓息调整
长仓隔夜仓息调整
保证金。您的投资
€1,000.00
隔夜仓息
来自头寸全值的费用
-0.016602 %
(-€3.32)

使用杠杆的交易规模（大约值）€20,000.00

来自杠杆的资金 - 美元（大约值）€19,000.00

-0.01660%
短仓隔夜仓息调整
短仓隔夜仓息调整
保证金。您的投资
€1,000.00
隔夜仓息
来自头寸全值的费用
-0.005621 %
(-€1.12)

使用杠杆的交易规模（大约值）€20,000.00

来自杠杆的资金 - 美元（大约值）€19,000.00

-0.00562%
隔夜调整仓息时间21:00 (UTC)
货币EUR
最低成交量1
保证金5.00%
证券交易所Germany
交易佣金10%
保证止损溢价
保证止损 (GSL) 费用仅在 GSL 被触发时收取。更多详情请参阅我们网站的“服务费用”页面。
1%

1我们执行交易收取的费用是点差，即买入价和卖出价之间的差额。有关更多信息，请参阅我们网站上的收费页面

主要统计数据
前收盘价27.805
开仓27.63
1 年变化53.63%
日区间27.28 - 28.02

交易 Deutsche Bank AG - DBK 差价合约

关于 Deutsche Bank AG

德意志银行股份公司是一家总部设在德国的投资银行和金融服务公司。 公司向私人、企业实体和机构客户提供一系列投资、金融和相关产品和服务。 其业务活动分为三个部分。 企业与投资银行（CIB），为企业和机构客户提供投资和交易银行产品和服务；私人与商业银行（PCB），为私人、企业和财富管理客户提供从标准银行服务到个人投资和融资建议的广泛产品；以及资产管理（AM），其投资能力涵盖主动和被动策略以及一系列的资产类别，包括股票、固定收益、房地产和可持续投资。

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2025-06-30
b**************

好，杠杆自由

2025-02-15
j**

不错！页面简洁实用，用起来顺畅

2024-06-22
Y******

一个好喜欢平台，操作方便

2022-01-05
峻**

不错好用，如果可以添加更多货币会更加多投资者用这个软件，还有就是平台的涨跌能和别的一致那就最好不过了

2024-05-30
A*

简单快捷的的交易软件 很好，操作简单特别方便。

2024-04-02
Y*

点差有点大 其他满分 一样能改善点差谢谢

2021-03-11
r*********

非常好 我赚了不少钱

2021-07-29
s******* c***

客服很好，解决了问题。简单好用

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4.8
评分与评论
4.7
评分与评论
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