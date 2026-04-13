交易 Deutsche Bank AG - DBK 差价合约
关于 Deutsche Bank AG
德意志银行股份公司是一家总部设在德国的投资银行和金融服务公司。 公司向私人、企业实体和机构客户提供一系列投资、金融和相关产品和服务。 其业务活动分为三个部分。 企业与投资银行（CIB），为企业和机构客户提供投资和交易银行产品和服务；私人与商业银行（PCB），为私人、企业和财富管理客户提供从标准银行服务到个人投资和融资建议的广泛产品；以及资产管理（AM），其投资能力涵盖主动和被动策略以及一系列的资产类别，包括股票、固定收益、房地产和可持续投资。
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