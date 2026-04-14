交易 DENSO Corporation - 6902 差价合约
关于 DENSO Corporation
DENSO公司是一家汽车零部件的供应商。 动力总成系统业务制造和销售排气传感器、点火线圈和其他。 电气化系统业务生产和销售起动器、交流发电机、锂离子电池组、机电一体化双系统驱动电动助力转向系统及其他。 电子系统业务制造和销售发动机控制计算机、车身控制计算机、变速器控制计算机和其他。 热力系统业务制造和销售汽车空调系统、座椅空调、发动机冷却模块和其他。 移动系统业务制造和销售驾驶舱信息系统、组合仪表、平视显示器和其他。 工业设备业务制造和销售各种机器人、可编程控制器和其他。 生活相关设备业务制造和销售热水器、住宅空调和其他。
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