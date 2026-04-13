交易 Denison Mines Corp Ordinary Sha - DNN 差价合约
关于 Denison Mines Corp
Denison Mines Corp.是一家铀矿勘探和开发公司。 公司从事收购、勘探和开发铀矿，提取、加工和销售铀。 公司的经营分为三个部分：采矿部分、封闭式矿山服务部分和企业及其他部分。 采矿部门包括与勘探、评估和开发、采矿、研磨（包括收费研磨）和销售矿物精矿有关的活动。 已关闭矿山服务部门包括本公司的环境服务业务，提供矿山退役和其他服务。 公司和其他部门包括向铀矿参与公司（UPC）提供一般行政和管理服务。 该公司在惠勒河铀矿项目、麦克林湖铀矿厂、沃特伯里湖财产、千年项目、基加维克项目、克里斯蒂湖和埃利奥特湖拥有权益。
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