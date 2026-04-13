交易 Del Monte Pac - D03sg 差价合约

关于 Del Monte Pacific Limited

Del Monte Pacific Limited是一家位于新加坡的投资控股公司。 该公司连同其子公司是一家食品和饮料公司。 其部门包括包装水果和蔬菜，包括以Del Monte和S&W品牌以及买方标签销售加工的水果和蔬菜产品；饮料，包括销售罐装菠萝汁、罐装各种口味的果汁饮料、利乐和聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）包装，以及浓缩菠萝汁。 烹饪，包括销售以番茄为基础的包装产品，如番茄酱、番茄酱、意大利面酱、食谱酱、比萨酱、意大利面、肉汤和调味品，有四个品牌，即Del Monte、S&W、College Inn和Contadin；以及新鲜水果及其他，包括在亚太地区销售S&W品牌的新鲜菠萝，在亚洲销售买方标签或无品牌的新鲜菠萝，以及在菲律宾销售牛。 公司在美洲、亚太和欧洲经营。