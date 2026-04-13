交易 DCC PLC - DCC 差价合约

关于 DCC PLC

DCC PLC是一家位于爱尔兰的国际销售、营销和支持服务公司。 公司在大约20个国家开展业务，提供每天都在使用的产品和服务。 公司通过四个部门运营。 DCC液化石油气、DCC零售和石油、DCC保健和DCC技术。 DCC LPG从事液化石油气（LPG）的销售和营销业务，在欧洲、亚洲和美国开展业务，并在欧洲从事天然气和电力的零售业务。 DCC零售和石油部在欧洲从事运输和商业燃料、取暖油及相关产品和服务的销售、营销和零售。 DCC保健部门专注于保健业务，为保健提供者和健康及美容品牌所有者提供产品和服务。 DCC技术部是全球技术品牌的市场化路线和供应链合作伙伴。